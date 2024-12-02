私の5つ下上！！？「早く報告しなくちゃ！」仕事や恋愛、人生のネタを持ち寄って女子会／20時過ぎの報告会1（1）恋愛に奔放なこはる、スピリチュアル好きで気遣い屋のりさこ、そしてサブカル女子でグループのバランサー的存在のきみちゃん。タイプの違う3人が、夜な夜な集まり、今夜もぶっちゃけトーク！仕事、恋愛、結婚など、さまざまな問題に直面するアラサー世代。恋愛の失敗談や人間関係のいざこざも、気心知れた女友達に話せ