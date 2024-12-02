STARTOENTERTAINMENT¤Ï2Æü¡¢¡ÖTravisJapan¡×¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê¤Î¤¨¤ë¡¢30¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï6¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£4Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×¤ÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï6¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼ÒÀìÂ°·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡ÊTravisJapan¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´