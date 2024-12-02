ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¥¤¥È¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ë¤è¤ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢ Ì¡²èLOVE³Ø±àº×¡Ù¤¬11·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦STAR RISE TOWER ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤È¤·¤¿³Ø±àº×¤Ç¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡Ä¿Íµ¤Ì¡²èºî¼Ô¤«¤é¤Î¥ì¥¢¤Ê¿§»æ¤¬¡ª³Ø±àº×¤é¤·¤¯¡¢¡ÖÎò»Ë¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£2004Ç¯¡¢i¥â¡¼¥É»þÂå¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯i¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼