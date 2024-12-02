¹ñ²ñ¤Ç¤Ï2Æü¤«¤éÀÐÇË¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²þ³×¤ä103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌîÅÞÃ´Åö¥­¥ã¥Ã¥×¤ÎÅ·ÌîÍµµ®µ­¼Ô¤¬¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£1. Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï2. ÀÐÇË¼óÁê¡¢¤É¤¦±þ¤¨¤¿¨¡¨¡¤Þ¤º¤Ï1¤ÄÌÜ¡£ÌîÅÄÂåÉ½¡¢¤­¤ç¤¦¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÏÄÌ