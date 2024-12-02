·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¤Ç¤Ï12·î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ê±ÊÅçÍ³ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥·¥¹¥¿ー¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£12·î2Æü¤ËÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï1998Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¸ÅÌ²ñÄ¹¤ÎÅÄÅèÉ´²Ö¤µ¤ó¤Ç