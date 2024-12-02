¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤Æ2025Ç¯²Æ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢ó¬ÌîÌÄ²ðÌò¤òÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¸ø³«¥àー¥Óー¤È¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù2025Ç¯¿·¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡Èµ´¤Î¼ê¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPVÂè1ÃÆ¤â ËÜºî¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸