David Milliken[¥í¥ó¥É¥ó £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £Ó¡õ£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¿£Ã£É£Ð£Ó¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î±Ñ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë²þÄêÃÍ¤Ï£´£¸¡¥£°¤È¡¢£±£°·î¤Î£´£¹¡¥£¹¤«¤éÄã²¼¤·¡¢£¹¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î¼õÃí¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶¡µëÌÖ¤Îº®Íð·ÑÂ³¤Ç¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£Â®ÊóÃÍ¤Ï£´£¸¡¥£¶¤À¤Ã¤¿¡£¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¿·À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿Í½»»°Æ¤Ç¸ÛÍÑ¼ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬£²£µ£°²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£³£²