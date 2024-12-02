7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ç¡¢¡Ö¥°¥Ã¥ÁÏ»ËÜÌÚ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£LEO¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ò¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¤²»³Ú¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ÆÎÉ