ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£³¡Ë¤¬Á¯Îõ¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬?¿ä¤·?¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤Ïº£²Æ¤Ë¥¨¥­¥·¥Ó¥Ã¥È£±£°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Áá¡¹¤Ë¥Ä¡¼¥¦¥§¡¼·ÀÌó¤Ø¤È¾º³Ê¡££Î£Â£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌÀ¤ë¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬Á´ÊÆ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ²¼Éô¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â