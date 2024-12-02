¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/02¡ÛÆü¸þºä46¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤¬12·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤â¤·¤â¡×¡ÊDONUTS¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¤Î¡ÖÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ò3Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢ÈþÇØÃæÂçÃÀÈäÏª¢¡ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¹µ¤¨¤¿¿´¶­¥Û¥ï¥¤¥È¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ßÀ´ß¡£¡Ö¡Êµ­¼Ô²ñ¸«¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿