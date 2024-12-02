ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿³«¶È¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤¬11·î30Æü¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÌÉÜÏÑ¼þÍ·¤Ç±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿³«¶ÈÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È³«¶È½éÆü 11·î30Æü¡¢½Ð¹ÒÁ°¤ÎÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡£¾èÁ¥¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¿Í¤ÎÄ¹¤¤Îó¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡¾èµÒ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡£Â®¤µ¤È¤«¤É¤ó¤ÊÂ®¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡× ¡Ö2Ç¯Á°¤ËÂçÊ¬Íè¤¿»þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿