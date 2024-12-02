¼î½§»ÔÂçÃ«Ä®¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î²¾Àß½»Âð¤¬¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÌó2¤«·îÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Æü¤«¤é½»Ì±¤¿¤Á¤¬Æþµï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¾Àß½»Âð¤ËÂ³¡¹¤È²ÙÊª¤ò±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë½»Ì±¤¿¤Á¡£Åö½é¡¢ÂçÃ«Ä®¤Ç¤Ï9·îÃæ¤Ë²¾Àß½»Âð¤¬´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´°À®Ä¾Á°¡¢¹ë±«¤Ç¾ô²½Áå¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎÉüµìºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ