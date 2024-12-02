11·î²¼½Ü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¡Ê³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤¬ÌôÊª»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤Îµ¶¾ðÊó¤¬X¤Ç³È»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤Ï11·î30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤Îµ­»ö¡¦Åê¹Æ¤Î»ö¼Â¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î°­¼Á¤Êµ­»ö¤ä£Ó£Î£Ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌôÊª»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¡ÖÂá