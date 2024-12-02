¡ÖÆü¸þºä46Ã°À¸ÌÀÎ¤ Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬11·î30Æü¡¢12·î1Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯8·î¡¢¤±¤ä¤­ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÈÃ°À¸¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¹­¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢½éÆü¤ò¡ÈGAME DAY¡É¡¢2ÆüÌÜ¤ò¡ÈLIVE DAY¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¼Â»Ü¡£Î¾Æü¤È¤âÂçÀª¤Î¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÊÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ã°À¸¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Ë°î¤ì¤¿Æü¸þºä46¡¦Ã°À¸ÌÀ