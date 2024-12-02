¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê»á¡Ê61¡Ë¤¬2Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤·¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¡ÖÉ½¾´Âæ¤ËÆ³¤¯¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÅÄÍ­»Ö¤¬»ý¤Ä¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ø¤Î´íµ¡´¶¥Ñ¥ê¤Ç·è°Õ¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Ø¤ÎÆ»21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÊì¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤­¡¢¸½ºß¤ÏSV¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºåB¤òÎ¨¤¤¤ë¥Æ¥£¥ê»á¡£¡ÖÂç¤­¤ÊÌ¾ÍÀ¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÂåÉ½¥Á