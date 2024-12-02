¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡á38¡¢¥ê¥ê¡¼¡á40¡Ë¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê°ðÅÄÄ¾¼ù¡á39¡¢²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡á44¡Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¤­¤ó¡á33¡¢¸¶ÅÄÂÙ²í¡á32¡Ë¤¬2Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤ì¤ß¤¿¡©¡×¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ö¤¢¤ì¤ß¤¿¡©SP 6¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½é¡ªÂçºå¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ª¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¥í¥±¤ÇÇ¯Ëº¤ì1»þ´ÖSP¡ª¡×¡Ê26Æü¸á¸å11»þ56Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£23Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹