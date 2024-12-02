ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦ ¥Î¥¨¥ë ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×(±¦)¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦ ¥Î¥¨¥ë ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Æ¥£¡¼¡×(º¸)¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¿¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥´¥ó¥Á¥ã¤Ç¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¢£¥¯¥ê¥¹