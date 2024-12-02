Æü¸þºä46ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡Ê22¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤â¤·¤â¡×¡ÊDONUTS¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Á°Æü¤ËÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ºäºÚ½ï¡Ê22¡Ë¤ò¼ÁÌäÌò¤È¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£½ÐÍè±É¤¨¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÌ¾Á°¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥è¥³¤Ë¤«¤±¤Æ145ÅÀ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½©¸µ¹¯»á¤Î½Ð¤·¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ó¡ÖÂ´¶È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤â¤·¤â¡Ù¤È¤¤