¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤ËÂç¡¹Åª¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤·¡¢?¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó?¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¿·Ç¯¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯¸ø¤Î¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÎÁÍý¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤Çµ±¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯½é¤á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¥Ó¥¨¥é¡¦¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê£Á£Ò£Ï¡Ë¡×¤ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢