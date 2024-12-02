¥É¥ë±ß£±£µ£°¡¥£±£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£µ£±£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï150.15¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0515¶áÊÕ¤Ê¤É¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç149.51¶áÊÕ¤«¤é150.75¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ150.00ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï150±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.05Âæ³ä¤ì¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.0589