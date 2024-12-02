¥ê¥¢¥ë¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¸·Áª¾Ò²ð¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡ªYOLUÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È³«Éõ¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2024¥»¡¼¥ë¡£³§¤µ¤ó¤Ï²¿¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©´ü´Ö¤Ï12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï¼¡¡¹¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥ÈÃæ¡ª¼¡¡¹Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤é¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼¡²óÆþ²Ù¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢¡ÖÈ¯Á÷»þ´ü¤Ï1¡Á2¤«·î¸å¡×¤Ê¤É¸å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö¤¢¤Î»þÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·