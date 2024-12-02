▶¡ãTour WILD BUNNY BLUES¡ä 1ËÜÌÜ▶2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ) ÀéÍÕLOOK▶½ñ¤­¼ê¡§º´¡¹ÌÚÎ¼²ð(Vo, G)¢¡¢¡¢¡¡È¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼¡¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë½ñ¤¯¡É¤È¤¤¤¦Í½Äê¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¼¡¤ÎÆü¤¬¤â¤¦¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤è¤ê¼ÑÊª(¤¸¤ã¤¬Ìµ¤·¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¡§Æù¤òßÖ¤á¡¢¿Í»²¤È¶ÌÇ¬¤òßÖ¤á¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾ßÌýº½Åü¤ß¤ê¤ó¼ò¡¢ÇòÂì¤ò²Ã¤¨¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤òÊÌ¤Ëè§¤Ç¤Æ¤ª¤­¡¢¼Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤