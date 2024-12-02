½Å¤¤ÃÎÅª¡¦¿ÈÂÎ¾ã³²¤ÎÎ¾Êý¤òÊú¤¨¤ë½Å¾É¿´¿È¾ã³²¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢²»¤ä¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÄ¹²¬ÎÅ°é±à¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö²Ð¤ò¸«¾å¤²¤ë¿Æ»Ò=2024Ç¯10·î5Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¢Í§±ÊæÆÂç»£±Æ10·î¾å½Ü¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤È¤½¤Î¿Æ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÂÅï¤«¤éÄ¯¤á¤ë¿Í¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È200¿Í°Ê¾å¡£ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð