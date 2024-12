PIERROTが2025年2月8日および9日、東京・有明アリーナにて11年ぶりのワンマンライブ<END OF THE WORLD LINE>を開催することは既報のとおり。本日12月2日18時より、PIERROTのTikTok公式アカウントとThreads公式アカウントがオープンしたほか、オフィシャルファンクラブ“Arlequin”ではメンバーインタビューが掲載されるなど、同ワンマンに向けて精力的に準備を進めている。◆ PIERROT 画像ワンマン<END OF THE WORLD LINE>チケ