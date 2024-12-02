´ØÀ¾¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢11·î30Æü¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¼ï¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï88ÅÀ¤ÎÅèÎµµ±¡Ê¶áÂç¡Ë¡£¥È¥é¥¤²¦¤Ï14¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Êµþ»ºÂç¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£¼ç¤Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¦ÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°1°ÌÅèÎµµ±¡Ê¶áÂç¡Ë88ÅÀ2°Ì¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Êµþ»ºÂç¡Ë70ÅÀ3°ÌÅû¸ý°ôÇ·¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë65ÅÀ¢¦¥È¥é¥¤¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Êµþ»ºÂç¡Ë14