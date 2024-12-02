Àè·î¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÇÃÎ¿Í¤«¤é¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê2Æü¡Ë²¬»³¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶²³åÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë½»¤à»ØÄêË½ÎÏÃÄ¸ÞÂåÌÜÀõÌîÁÈ»°ÂåÌÜÃæ²¬ÁÈÁÈ°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï11·î19Æü¡¢Ê¡»³»ÔÆâ¤ÇÃÎ¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê34¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¤¬7Ëü¤â¤¦Î©¤ÆÂØ¤¨¤ÆÊ§¤Ã¤È¤ë¤«¤é¡£Ê§¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¤¤¤±¤ó¡×¡Ö¤½¤ÎºÐ¤Ç½àÈ÷¤Ç¤­¤óÌõ¤Í¤«¤í¤¦¡×¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤°