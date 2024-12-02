Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Î£Ó£Î£ÓÀïÎ¬¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£²·î£²Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£±·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇºÆÁª¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡£¾¡°ø¤Î£±¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿¿Ø±Ä¤Î£Ó£Î£ÓÀïÎ¬¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤é£²¿Í¤¬¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤È£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÈ¯¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï£±£±·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å