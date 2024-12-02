¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤êµíÆý¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¾ÃÈñ³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃæ±ûÍïÇÀ²ñµÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ê±¦¡Ë¡á2Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍïÇÀÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃæ±ûÍïÇÀ²ñµÄ¤Ï2Æü¡¢À¸Æý¤ÎÈÎÇä¤ò¼õÂ÷¤¹¤ëÍïÇÀ²È¿ô¤¬º£Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ5.7¡ó¸º¤Î9960¸Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£09Ç¯10·î»þÅÀ¤Î2Ëü242¸Í¤«¤é15Ç¯´Ö¤ÇÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï»ôÎÁ¹âÆ­¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÆñ¤ÇÎ¥ÇÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¡£¸º¾¯¤¬Â³¤±¤Ð¹ñ»ºµíÆý¤Î¶¡µë¤¬ÉÔÂ­¤¹¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤äÀ¸»º¥³¥¹¥È