¤­¤ç¤¦¡Ê·î¡Ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÀ²Å·¤Ç½©¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤«¤é¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚÆüËÜ³¤Â¦¤Ïº£Ìë¤«¤éÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡Ûº£Ìë¤«¤é¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤ò´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ç¤¦¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÚËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ïµ¤²¹¹ß²¼¡ÛËÌÆüËÜ¤ÏÆüÃæ¤Ï±«¤äÀã¤Î