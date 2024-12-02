Dominique VidalonSudip Kar-Gupta[¥Ñ¥ê £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½ä¤ê¥Ð¥ë¥Ë¥¨Ê©À¯¸¢¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡Ê£Ò£Î¡Ë¤Î¥Ð¥ë¥Ç¥éÅÞ¼ó¤Ï£²Æü¡¢¡ÖÅÚÃÅ¾ì¤Ç´ñÀ×¡×¤¬µ¯¤­¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢£Ò£Î¤¬¿ôÆüÃæ¤ËÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È£Ò£Ô£Ì¥é¥¸¥ª¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ £Ò£Î¤Î»ØÆ³¼Ô¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¥Ð¥ë¥Ë¥¨¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢£²Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½»»¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ò£Î¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Ò£Î¤¬Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢À¯¸¢Êø