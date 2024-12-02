¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/02¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬2024Ç¯12·î2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö10¼þÇ¯´ë²è¡×µ­¼ÔÈ¯É½¤ò¼Â»Ü¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë8¤Ä¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢°ÛÎã¤ÎÀ¸Ãæ·Ñµ­¼ÔÈ¯É½¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡Mrs. GREEN APPLE¡¢10¼þÇ¯´ë²èÈ¯É½¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤«¤é¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤Ï2013Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®