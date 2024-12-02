²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬2024Ç¯12·î1Æü¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ç²Ä°¦¤¤¡×Àä»¿Áê¼¡¤°ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï4ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö2024 FNS²ÎÍØº×¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÀëÅÁ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ÚÉô¤µ¤ó¡¢FNS²ÎÍØº×SP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Í­Æñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ä¤âÀâÌÀ¤¬²¼¼ê¤¹¤®¤ë¤ï¤¿¤·¤Î¿´¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤è¤¦¤ËÁ´¤ÆåºÎï¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì