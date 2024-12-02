¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢12·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û12/8(Æü)Âè¼·ÏÃ ÅçºÇÂç¤Î´íµ¡¡ÄÃ¼Åç¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡Ä?Á°²ó¡¢¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦Ãº¹Û°÷¤ò·ý½Æ¤Ç·â¤Á»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÊÊ¿¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤¿¿ÊÊ¿¤È¥ê¥Ê¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ÊÊ¿¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Î»à