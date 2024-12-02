ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶À»¿Í¤¬£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¿¹³î¹Ô ÌóÂ«¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ë·à¾ìÈÇ¡×¤Î¸ø³«ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Çë¸¶¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿¹·¯¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢Á°¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¡¢¿¹¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¿®Ç°¡¢Ä©Àï¡¢À¸¤­ÍÍ¡¢°¦¡¢¿´¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤À¤È¤«¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤È