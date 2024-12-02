ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¥êー¥°Âè10Àá¡¢ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Ï11·î30Æü¤È12·î1Æü¡¢»°½Å¤ÎAGFÎë¼¯ÂÎ°é´Û¤Ç¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤ÈÂÐÀïÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î30Æü¤Î»î¹ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Þ¤Ç¤Ë8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª¥¯¥ªー¥¿ー¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë¤ÏºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â2ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î1Æü¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾¤Ë6ÅÀ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥¯¥ª&#125