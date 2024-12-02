Ê¡²¬¸©·ÙÃÞ»çÌî½ð¤Ï2Æü¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤Î½÷À­¤¬Â©»Ò¤é¤ò¤«¤¿¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î31Æü¤´¤í¡¢Èï³²¼ÔÊý¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¾Ú·ô²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤¬³ô¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â©»Ò¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö³ô¤Ç¤â¤¦¤±¤¿¤ª¶â¤òÀÇÌ³½ð¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¦ÀÇ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¼Ô¤Ë¤ª¶â¤ò¼êÅÏ¤·