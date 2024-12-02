ÅìµþÅÔ¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤«¤éÌµÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ°éÎÁ¤ò2025Ç¯10·î¤´¤í¤«¤é1¿ÍÌÜ¤«¤éÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°éÎÁÌµÎÁ¤ò1¿ÍÌÜ¤Ø¹­¤²¤ë¸øÌó¡£ÅÔ¤ÏÆÈ¼«¤Ë2025Ç¯10·î¤´¤í¤«¤é¡¢1¿ÍÌÜ¤ÎÊÝ°éÎÁ¤ÎÌµÎÁ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢º£¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÊÝ°éÎÁ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ¤¬¸½ºß3ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¡¢0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Ï½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ò½ü¤­Í­ÎÁ