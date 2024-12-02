¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¤ê¤½¤ÊHD¤ÎÆî¾»¹¨¼ÒÄ¹¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤ÎÆî¾»¹¨¼ÒÄ¹¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤È¤ÎÄó·È¤Î³ÈÂç¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ë¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ëÏ¢¹çÂÎ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦Ê£¿ô¤ÎÃÏ¶ä¤ËÆ¯¤­¤«¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾­Íè¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î»²²è¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî»á¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì»°¤Ä¤Î¥¦¥£¥ó¤¬½Å¤Ê¤ë¡×¤ÈÏ¢¹çÂÎ¤ÎÍøÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¶ä7¹Ô¤¬¡¢¸Ä¿Í¸þ