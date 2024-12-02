3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î15¡¢16Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£7·î26¡¢27Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦»³²¼ÉÖÆ¬¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢2Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£½é¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿3¿Í¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î24Ç¯¤âÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£4·î¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤«¤é8·î¤Î¡Öfamilie¡×¤Þ¤Ç5¥«