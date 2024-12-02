Epic Games¤Ï12·î1Æü¡¢¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡ÊFortnite¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥×¥¿ー6¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ11·î26Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥× Vice President¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥¤¥È¡¦¥Ê¥ó¥¶ー»á¡¢ Epic Games JapanÂåÉ½¤Î²Ïºê¹âÇ·»á¡¢Epic Games Japan¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー