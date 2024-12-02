¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï¡¢AI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤ò»È¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¤ò¡¢Ç¯Æâ¤ËÂ¾¹Ô¤ØÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶È³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¸ÜµÒ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶È¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ê¤½¤ÊHD¤ÎÆî¾»¹¨¼ÒÄ¹¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¤ê¤½¤ÊHD¤¬2019Ç¯¤«¤éÃßÀÑ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°·¹¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¶ä¹Ô¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¤Ë¸ÜµÒ¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤ä½ÐÆþ¶â