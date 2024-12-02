¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/02¡ÛÇ¯Ëö¹±Îã¡¢½÷À­¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¡×¡£10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤â¡¢·î´Ö12²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¼«¼ÒSNS¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¤ÏÀ¤ò´¬¤­¼è¤Ã¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤ÎÌÜÍø¤­¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿2025Ç¯´°Á´Í½Â¬¤òÉôÌçÊÌ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©ÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¤Ê¤ÉÅ°ÄìÍ½Â¬¢¡¡Ú2025