¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¥É¥Þ¥ó¤È5Ç¯Áí³ÛÌó110²¯4000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó±äÄ¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¤È·ë¤ó¤À5Ç¯Áí³Û7400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÎÏÀâ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿AJ¡¦¥é¥â¥¹»á¤¬MLBÀìÌç¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½ÀÆðÀ­¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿·¤·¤¤ÇÈ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥É