岩手県警本部岩手県警は2日、知人の警察官が酒気帯び運転していると知りながら同乗したとして、道交法違反（同乗）の疑いで、盛岡市の自称建設業一柳右平容疑者（29）ら3人を逮捕した。他に逮捕されたのは岩手県滝沢市、同佐々木侑馬容疑者（30）と同市、自称会社員藤平翔太容疑者（27）。県警によると、盛岡市の市道で11月22日午前0時半ごろ、酒気帯び運転をした疑いで盛岡東署地域課の巡査長川島寛惟容疑者（30）を現行犯