日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は２日、民放の番組に出演し、幹事長に岩谷良平衆院議員（４４）（大阪１３区、２期）、政調会長に青柳仁士衆院議員（４６）（大阪１４区、２期）、総務会長に阿部司衆院議員（４２）（比例東京、２期）を起用すると表明した。吉村氏は「若くて優秀。思う存分、やってもらいたい」と語った。１日に新代表に就任した吉村氏は、党三役に若手を起用する方針を示していた。