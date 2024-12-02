2024年11月1日、世界的に権威のあるデザイン賞「Red Dot Design Award」の授賞式において、Yiayia and Friends KOREA(イアイアアンドフレンズコリア)が「Best of the Best」を含む複数部門で受賞しました。 Yiayia and Friends KOREA 2024年11月1日、世界的に権威のあるデザイン賞「Red Dot Design Award」の授賞式において、Yiayia and Friends KOREA(イアイアアンドフレンズコリア)が「Best of the Best」を含む
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