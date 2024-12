ESETはこのほど、「RomCom exploits Firefox and Windows zero days in the wild」において、FirefoxおよびThunderbirdから緊急の脆弱性を発見したとして、注意を喚起した。この脆弱性はWindowsの脆弱性と組み合わせて、マルウェアの配布に悪用されたという。RomCom exploits Firefox and Windows zero days in the wild.