´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÇ¯¾¯MVP¤Ëµ±¤¤¤¿21ºÐ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¡¢¾×·â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïµ¯°¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥­¥à¡¦¥É¥è¥ó¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢141»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.347¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢109ÂÇÅÀ¡¢40ÅðÎÝ¡¢143ÆÀÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Êµ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¸«»öMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥­¥å¡¼¥ÐÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤«¤éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢