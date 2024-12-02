世界最大の変成岩潜丘構造油田開発プロジェクト、ＣＥＰＣ設置完了【新華社天津12月2日】中国石油大手の中国海洋石油集団は11月28日、渤海南部海域にある世界最大の変成岩潜丘構造油田「渤中26-6」油田第1期開発プロジェクトで、重さ1万6千トンを超える上部モジュールとジャケットが正確に所定の位置に収まり、フロートオーバー工法によるCEPC（中央処理プラットフォーム）設置が完了、プロジェクト建設が大きく進展したと発表し