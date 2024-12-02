¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÏÀÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦Âç²ÈÍþ»Òµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¿µ½Å¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡×¤È¶¯¤¯¼Â¸½¤òÇ÷¤ê¡¢ÂÐ·è»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§¡Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁíÍý¤¬½ê¿®¤Ç¤ÏÁ´¤¯